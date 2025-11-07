Gli ultracentenari della Tuscia sono triplicati negli ultimi quindici anni

Finora nessuno è riuscito a scoprire quale sia il vero segreto della longevità, fatto sta che il nostro paese è caratterizzato da un numero impressionante di centenari. Se n’è accorto anche l’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) che ha esaminato a fondo la presenza in Italia di coloro che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

