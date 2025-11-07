Gli ucraini le arruolano la guardia del corpo Angelina Jolie va a liberarla

La star di Hollywood visita Kherson ma il bodyguard viene spedito al fronte, fino al contrordine finale. Mosca: «Decine di soldati nemici si sono arresi a Pokrovsk». Che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, trovi escamotage per mobilitare i cittadini ucraini è risaputo, ma il tentativo di costringere la guardia del corpo di una star hollywoodiana ad arruolarsi sembra la trama di un film. Invece è successo al bodyguard di Angelina Jolie: l’attrice, nota per il suo impegno nel contesto umanitario internazionale, si trovava a Kherson in una delle sue missioni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gli ucraini le arruolano la guardia del corpo. Angelina Jolie va a liberarla

