Gli Schützen tirolesi attaccano Sinner | Chiediamo rispetto per noi e le altre minoranze

Lapresse.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fa discutere in Alto Adige l’ultima intervista di Jannik Sinner  e le sue dichiarazioni sull’Italia: “Sono orgoglioso di essere italiano, felice di essere nato qui e non in Austria, o da un’altra parte. Questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io”. Parole che non sono piaciute agli Schützen sudtirolesi, l’associazione che rievoca le milizie popolari asburgiche. Il comandante provinciale Christoph Schmid ha scritto una lettera aperta al campione per chiedere maggiore cautela: “Sai bene che affermazioni come questa, soprattutto se pronunciate da un personaggio così famoso, hanno un impatto che va ben oltre lo sport. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gli sch252tzen tirolesi attaccano sinner chiediamo rispetto per noi e le altre minoranze

© Lapresse.it - Gli Schützen tirolesi attaccano Sinner: “Chiediamo rispetto per noi e le altre minoranze”

Scopri altri approfondimenti

sch252tzen tirolesi attaccano sinnerGli Schützen tirolesi attaccano Sinner: “Chiediamo rispetto per noi e le altre minoranze” - Fa discutere in Alto Adige l'ultima intervista di Jannik Sinner e le sue dichiarazioni sull'Italia: "Sono orgoglioso di essere italiano, felice di essere nato ... Riporta lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Sch252tzen Tirolesi Attaccano Sinner