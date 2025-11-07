Gli Schützen tirolesi attaccano Sinner | Chiediamo rispetto per noi e le altre minoranze

Fa discutere in Alto Adige l’ultima intervista di Jannik Sinner e le sue dichiarazioni sull’Italia: “Sono orgoglioso di essere italiano, felice di essere nato qui e non in Austria, o da un’altra parte. Questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io”. Parole che non sono piaciute agli Schützen sudtirolesi, l’associazione che rievoca le milizie popolari asburgiche. Il comandante provinciale Christoph Schmid ha scritto una lettera aperta al campione per chiedere maggiore cautela: “Sai bene che affermazioni come questa, soprattutto se pronunciate da un personaggio così famoso, hanno un impatto che va ben oltre lo sport. 🔗 Leggi su Lapresse.it

