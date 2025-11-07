Gli Internazionali di tennis e le stelle del futuro a Chorus Life | in campo Vasamì Engel e il campione junior del Roland Garros

Una nuova location per festeggiare la ricorrenza più bella: gli Internazionali di Bergamo – Trofeo FAIP-Perrel presented by Intesa Sanpaolo & Sarco Lexus Bergamo ospiteranno la ventesima edizione nello spettacolare scenario della ChorusLife A rena, impianto di recentissima costruzione e che permetterà al torneo di compiere un importante salto di qualità. Un clima di festa che si è respirato, alla presenza di sponsor e autorità, nella presentazione che si è svolta presso la Sala Consiliare di Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo, segno della vicinanza della città a un evento che quest’anno è ancora più atteso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Gli Internazionali di tennis e le stelle del futuro a Chorus Life: in campo Vasamì, Engel e il campione junior del Roland Garros

