Gli alberi e il riscaldamento globale | passeggiata per il clima al giardino della Kolymbethra

Il Fai dedica un’intera giornata alla crisi climatica partendo dai suoi luoghi più emblematici. Domenica 9 novembre alle 11,30, al giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi, è in programma la passeggiata “Gli alberi e il riscaldamento globale”: una visita guidata con Gero Barbera. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it