Girona-Alaves sabato 08 novembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Partita coperta a Montilivi?

Ci sono stati evidenti segni di risveglio nelle ultime settimane ma il Girona non è ancora riuscito ad abbandonare l’ultimo posto in classifica: nello scorso turno i catalani sono caduti in casa del Getafe, pur onorando l’impegno fino alla fine. Sabato pomeriggio devono cercare una vittoria tra le mura amiche per provare a risollevarsi: l’avversario sarà . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

