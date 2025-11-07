Ci sono stati evidenti segni di risveglio nelle ultime settimane ma il Girona non è ancora riuscito ad abbandonare l’ultimo posto in classifica: nello scorso turno i catalani sono caduti in casa del Getafe, pur onorando l’impegno fino alla fine. Sabato pomeriggio devono cercare una vittoria tra le mura amiche per provare a risollevarsi: l’avversario sarà . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Girona-Alaves (sabato 08 novembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Partita coperta a Montilivi?