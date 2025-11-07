Giovanili Livorno a rischio le partite del weekend | under 15 e 14 pronte a non scendere in campo
Il caos attorno alle giovanili del Livorno non accenna a placarsi. Mentre la prima squadra sta preparando la delicata trasferta di Carpi, in cui gli uomini di Formisano (la cui panchina rimane a rischio) sono chiamati a dare segnali di vita dopo l'ennesimo passo falso contro il Forlì che ha. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Approfondisci con queste news
Tutte le partite della settimana delle giovanili rossoblù Forza ragazzi? #forzabasketCecina #cuorerossoblu - facebook.com Vai su Facebook
Giovanili Livorno, a rischio le partite del weekend: under 15 e 14 pronte a non scendere in campo - Mentre la prima squadra sta preparando la delicata trasferta di Carpi, in cui gli uomini di Formisano (la cui panchina rimane a risch ... Lo riporta livornotoday.it
Partite truccate anche nelle giovanili, cinque arresti nell’inchiesta “Penalty”: over, rigori e cartellini inventati - Partite truccate anche nelle giovanili, cinque arresti nell'inchiesta "Penalty": over, rigori e cartellini inventati ... Da msn.com