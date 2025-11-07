Giorgia Bedin inaugura la campagna elettorale | La Bassa torni a contare

Il sindaco di Monselice Giorgia Bedin ha scelto di candidarsi alle elezioni regionali nelle liste della Lega. La presentazione ufficiale è avvenuta giovedì pomeriggio in un affollato bar Robin (la vecchia pescheria), davanti a una nutrita platea di cittadini e amministratori locali che hanno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

