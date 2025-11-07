Gino Cecchettin | Turetta? Sterile combattere quando la guerra è finita

(Adnkronos) – "Non esiste una giustizia capace di restituire ciò che è stato tolto, ma esiste la consapevolezza che la verità è stata riconosciuta e che le responsabilità sono state pienamente accertate". Sono le parole con cui Gino Cecchettin accoglie la rinuncia della procura generale di Venezia di impugnare la sentenza di primo grado all'ergastolo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

