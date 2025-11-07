Gino Cecchettin | La giustizia ha il compito di accertare i fatti non di placare il dolore Quel compito spetta a noi | a chi resta

La parole del padre in seguito alla rinuncia della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia all'impugnazione contro la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gino Cecchettin: «La giustizia ha il compito di accertare i fatti, non di placare il dolore. Quel compito spetta a noi: a chi resta»

? Amore è libertà. Incontro con Gino Cecchettin In occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" il Comune di Vigevano, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia e il Centro Antiviolenza Kore promuovono

Terni, Gino Cecchettin incontra gli studenti: «Da parte loro tanta necessità di essere ascoltati e ascoltare»

Gino Cecchettin: 'La verità è stata accertata, ora guardo avanti' - Il padre di Giulia: "Non esiste una giustizia capace di restituire ciò che è stato tolto, ma esiste la consapevolezza che la verità è stata riconosciuta e che le responsabilità sono state pienamente a ...

Gino Cecchettin sull'ergastolo definitivo per Turetta: «La verità è stata riconosciuta. Ora guardo avanti» - Il commento del papà di Giulia: «Il modo migliore per onorare il suo nome ora è costruire ogni giorno qualcosa di buono»

Caso Cecchettin, la Procura generale rinuncia all'appello - (LaPresse) Non ci sarà un processo di appello a carico di Filippo Turetta per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa con 75 coltellate l'11 novembre 2023 a Fossò: ...