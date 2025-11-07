Gino Cecchettin e la rinuncia della Procura all' appello contro Turetta | Continuare a combattere quando la guerra è finita sarebbe sterile
Il commento del papà di Giulia: «Il modo migliore per onorare il suo nome ora è costruire ogni giorno qualcosa di buono». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
