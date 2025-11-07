Gino Cecchettin e la rinuncia all' appello contro Turetta | Non c' è giustizia che restituisca ciò che è stato tolto Inutile combattere quando la guerra è finita

Filippo Turetta condannato all'ergastolo per l'omicidio premeditato di Giulia Cecchettin. Si è conclusa così la vicenda giudiziaria per il femminicidio del novembre 2023 che. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Gino Cecchettin e la rinuncia all'appello contro Turetta: «Non c'è giustizia che restituisca ciò che è stato tolto. Inutile combattere quando la guerra è finita»

