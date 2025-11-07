Geolier perché parlano tutti della sua nuova canzone Fotografia

Il 2025 sta finendo alla grande per  Geolier. Dopo aver sorpreso tutti con  Amen Freestyle, il rapper napoletano ha appena annunciato il suo nuovo singolo,  Fotografia, in uscita venerdì 7 novembre, per  Atlantic Records Italy  e  Warner Music Italy. Una pubblicazione che non è solo “un altro pezzo”, ma l’inizio di una nuova fase artistica: Geolier ha infatti confermato di aver chiuso il suo  quarto album di inediti. Sui social, dove ogni sua mossa diventa virale in pochi minuti, ha condiviso un breve video dallo studio di registrazione. Pochi secondi, ma abbastanza per capire che  Fotografia  sarà  diversa dalle solite hit: più matura, più vera e decisamente più personale. 🔗 Leggi su Dilei.it

