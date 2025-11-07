Garlasco Venditti passa all’attacco dopo l’annullamento bis | ‘Valuta la denuncia’

Secondo annullamento per Mario Venditti nel “sistema Pavia”. Nuovo colpo di scena nell’inchiesta bresciana sul presunto “sistema Pavia”. Il Tribunale del Riesame di Brescia ha disposto l’annullamento del decreto di perquisizione e sequestro a carico dell’ex procuratore capo di Pavia Mario Venditti, indagato per peculato e corruzione. Si tratta del secondo annullamento ottenuto dal magistrato in pensione nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Brescia, che indaga su presunti abusi nella gestione delle spese della Procura pavese, tra intercettazioni, auto di servizio e fondi riservati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

