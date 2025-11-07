Garlasco l’ex legale di Sempio | Che dicano la verità sui soldi a Venditti Io non ho mai chiesto denaro

Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, ha commentato a Quarto Grado il caso sui presunti versamenti della famiglia Sempio all'ex pm Mario Venditti: "Inutile nascondere la testa sotto la sabbia. Se non hanno fatturato, che problema c'è? Dicano la verità".

Garlasco in TV, la svolta clamorosa sul DNA di Sempio e la 'dichiarazione' imprevista di Massimo Lovati - A Ore 14 Sera è stato ricostruito un dettaglio cruciale sull'omicidio di Chiara Poggi.

Garlasco, Giuseppe Sempio non è sereno ma nega le accuse: la versione del suo avvocato sulle "giustificazioni" - Caso Garlasco, parla l'avvocato di Giuseppe Sempio, indagato per corruzione in atti giudiziari: cos'ha detto il legale sulle giustificazioni del suo assistito

Caso Garlasco, il legale dell'ex avvocato di Sempio: "C'è chi deve parlare e dire la verità" - Fabrizio Gallo a Mattino 5 sul delitto di Garlasco: "Ci sono persone che devono parlare".

