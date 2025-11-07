Garlasco l’ex legale di Sempio | Che dicano la verità sui soldi a Venditti Io non ho mai chiesto denaro
Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, ha commentato a Quarto Grado il caso sui presunti versamenti della famiglia Sempio all’ex pm Mario Venditti: "Inutile nascondere la testa sotto la sabbia. Se non hanno fatturato, che problema c’è? Dicano la verità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Chi l'ha visto?. . Delitto di #Garlasco: “Ho preso circa 15mila euro in contanti. I soldi dei Sempio erano per gli avvocati, divisi in parti uguali”, a "Chi l'ha visto?" Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio, sull’accusa di corruzione per il padre. Gli avvocati Sol - facebook.com Vai su Facebook
Delitto #Garlasco: “Se un’indagine fa ridere e dura tre mesi, è molto impegnativa?”, il legale di Stasi risponde a Lovati. Su dichiarazioni di Savu: “Se all’epoca tutte le vite scandagliate come quella di Alberto oggi non saremmo qui”. #chilhavisto? bit.ly/3QHXfkj - X Vai su X
Garlasco in TV, la svolta clamorosa sul DNA di Sempio e la 'dichiarazione' imprevista di Massimo Lovati - A Ore 14 Sera è stato ricostruito un dettaglio cruciale sull'omicidio di Chiara Poggi. Come scrive libero.it
Garlasco, Giuseppe Sempio non è sereno ma nega le accuse: la versione del suo avvocato sulle "giustificazioni" - Caso Garlasco, parla l'avvocato di Giuseppe Sempio, indagato per corruzione in atti giudiziari: cos'ha detto il legale sulle giustificazioni del suo assistito ... Scrive virgilio.it
Caso Garlasco, il legale dell’ex avvocato di Sempio: “C’è chi deve parlare e dire la verità” - Fabrizio Gallo a Mattino 5 sul delitto di Garlasco: “Ci sono persone che devono parlare”. Scrive internapoli.it