Garlasco De Rensis contro Roberta Bruzzone dopo le parole su Alberto Stasi | Questo è inaccettabile

Notizie.virgilio.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro in diretta tra Roberta Bruzzone e Antonio De Rensis sul ruolo di Alberto Stasi nel delitto di Garlasco: cos'è successo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco de rensis contro roberta bruzzone dopo le parole su alberto stasi questo 232 inaccettabile

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, De Rensis contro Roberta Bruzzone dopo le parole su Alberto Stasi: "Questo è inaccettabile"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

garlasco de rensis controGarlasco, De Rensis contro Colaprico: "Estasiato...", che scintille da Giletti - Si parla dei diversi aspetti della vicenda di Garlasco a Lo stato delle cose, il programma di Massimo Giletti su La7. Riporta iltempo.it

garlasco de rensis controGarlasco, Lovati fa arrabbiare De Rensis a 'Chi l'ha visto?': “Qualcuno potrebbe piangere” - ' L’ex legale di Sempio attacca le nuove indagini, mentre il difensore di Stasi fa un annuncio. Scrive libero.it

garlasco de rensis controGarlasco, De Rensis annuncia "grandi sorprese" dall'indagine e risponde a Lovati: "Farà piangere qualcuno" - Per l'avvocato Lovati le nuove indagini su Garlasco, con le accuse al papà di Andrea Sempio, fanno "ridere". Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco De Rensis Contro