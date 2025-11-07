Garlasco brutta botta per i pm di Brescia Annullato di nuovo il sequestro a Venditti

Brutta botta per l’indagine della procura di Brescia che, a margine del caso Garlasco, accusa di corruzione il procuratore di Pavia Mario Venditti e il pm milanese Paolo Mazza. Questa mattina il tribunale del Riesame di Brescia con una secca ordinanza ha annullato i decreti di perquisizione e di sequestro dei dispositivi elettronici effettuati dalla Guardia di Finanza il 26 settembre nelle abitazioni di Venditti e quello successivo a carico di Mazza. È la seconda volta che il Riesame dichiara nulli i provvedimenti della procura di Brescia. La prima volta la procura aveva insistito ottenendo un nuovo decreto di perquisizione e sequestro, questa volta il tribunale ordina l’immediata restituzione di tutti i dispositivi oltre ai dati nel frattempo già estrapolati nel corso delle consulenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, brutta botta per i pm di Brescia. Annullato di nuovo il sequestro a Venditti

