Frosinone-Modena le probabili formazioni

Domani allo stadio “Benito Stirpe” andrà in scena un confronto di altissimo livello tra Frosinone e Modena, due delle rivelazioni più brillanti dell’attuale Serie B. Le due squadre arrivano allo scontro diretto con un dato sorprendente: dopo undici giornate, entrambe hanno 13 punti in più. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sport Channel 214. . La capolista Modena a Frosinone, sfida amarcord tra Venezia e Samp ?Il Monza nella tana del delfino Pescara Lega B - facebook.com Vai su Facebook

Frosinone-Modena, le probabili formazioni - Oyono, Cittadini, Calvani, Bracaglia; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Kone, Kvernadze; Raimondo. Riporta today.it

Serie B, dodicesima giornata: probabili formazioni e dove vedere le partite - Bari, mentre domani andranno in scena sette gare tra le 15 e le 19. Come scrive msn.com

Sampdoria-Frosinone: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming - Frosinone: le probabili formazioni, l’orario, il canale tv e le opzioni streaming. Da ligurianotizie.it