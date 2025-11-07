Frattesi per Locatelli scambio fatto Juventus e Inter decise a gennaio all’affare
Davide Frattesi per Manuel Locatelli, l’Inter e la Juventus sembrano pronte a portare a termine un clamoroso scambio a gennaio. Nelle ultime ore si è accesa una possibilità molto interessante, andiamo a scoprire quello che potrebbe accadere. (ANSA) tvplay.it Ne parla Fabio Santini a JuveLive su Twitch: “ Sia a viale della Liberazione a Milano e a Torino si starebbe pensando a uno scambio di prestiti tra Manuel Locatelli e Davide Frattesi, entrambi guadagnano la stessa cifra di ingaggio ed entrambi avrebbero dato assenso a questo possibile passaggio”. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Scopri altri approfondimenti
Calciomercato Serie A, scambio Frattesi - Locatelli? https://tinyurl.com/27fhwc9r #calciomercatoseriea #frattesi #Frattesi-Locatelli #inter #Intermercatonews #internews #juventus #Juventusmercatonews #juventusnews #Locatelli #seriea - facebook.com Vai su Facebook
Uno scenario da seguire sul mercato a gennaio è quello che potrebbe vedere uno scambio, inizialmente di prestiti con Locatelli all' @Inter e Frattesi alla @juventusfc . - X Vai su X