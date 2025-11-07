Davide Frattesi per Manuel Locatelli, l’Inter e la Juventus sembrano pronte a portare a termine un clamoroso scambio a gennaio. Nelle ultime ore si è accesa una possibilità molto interessante, andiamo a scoprire quello che potrebbe accadere. (ANSA) tvplay.it Ne parla Fabio Santini a JuveLive su Twitch: “ Sia a viale della Liberazione a Milano e a Torino si starebbe pensando a uno scambio di prestiti tra Manuel Locatelli e Davide Frattesi, entrambi guadagnano la stessa cifra di ingaggio ed entrambi avrebbero dato assenso a questo possibile passaggio”. 🔗 Leggi su Tvplay.it

"Frattesi per Locatelli, scambio fatto", Juventus e Inter decise a gennaio all'affare