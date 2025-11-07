Frattesi Inter il centrocampista non convince da titolare | Chivu come Inzaghi il motivo

La gara contro il Kairat Almaty doveva rappresentare un punto di svolta per Davide Frattesi, ma si è trasformata nell'ennesima occasione sprecata. Il centrocampista classe 1999 non è riuscito a incidere come sperato, confermando le difficoltà nel trovare un ruolo stabile all'interno del gioco dell' Inter. Come sottolinea Libero, la squadra di Cristian Chivu tende a diventare frenetica quando l'ex Sassuolo parte titolare: insegue il ritmo invece di dettarlo, perdendo equilibrio e lucidità nella manovra.

