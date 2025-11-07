Forti d' Autunno | evento inaugurale a Santa Maria Alemanna
Nell'ambito della seconda edizione della kermesse "Forti d'Autunno", promossa dall'Amministrazione comunale, domani, sabato 8 novembre, a Santa Maria Alemanna, a partire dalle ore 10.30, il programma prevede, in apertura, la conferenza di inaugurazione, aperta alla stampa, dal tema "Insieme -. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
Autunno, tempo di colori forti e sapori decisi, profumi intensi e cambiamenti di madre natura. Questo 1° Novembre appena trascorso siamo tornati sul #SentieroCAI160, riaprendo la stagione d'impegno nel cuore delle nostre montagne. ? Affilati come sp - facebook.com Vai su Facebook
Via alla seconda edizione di “Forti d’Autunno”: gli appuntamenti per i prossimi weekend - Domenica 9 e domenica 16 novembre si svolgerà a Messina la seconda edizione della kermesse “Forti d’Autunno“, promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro Studi MED ... Scrive letteraemme.it
Messina, tutto pronto per la seconda edizione di “Forti d’Autunno” | DETTAGLI - Nell’ambito della seconda edizione della kermesse “Forti d’Autunno“, promossa dall’Amministrazione comunale, domani, sabato 8 novembre, a Santa Maria Alemanna, a partire dalle ore 10. Lo riporta strettoweb.com
“Forti d’Autunno”: posticipati a domenica 23 novembre gli appuntamenti di domenica 16 - Slitta di sette giorni la seconda giornata della kermesse "Forti d'Autunno". Si legge su 98zero.com