Flop antifascista all’Esquilino | le manifestazioni anti-CasaPound ignorate da tutti

Roma, 7 nov – Doveva essere la grande “mobilitazione del quartiere”, l’alzata di scudi contro CasaPound. Doveva, appunto. Le manifestazioni organizzate mercoledì e giovedì all’Esquilino, lanciate da Anpi, Arci, PD e una costellazione di sigle della sinistra, si sono rivelate per quello che sono: due passerelle autoreferenziali, con più slogan che partecipanti. Il flop degli antifascisti all’Esquilino. Annunciate come oceaniche, le piazze erano vuote ancora prima di cominciare. In tutto, tra i due giorni, non più di cinquanta persone: pensionati con la bandiera dell’Anpi, qualche consigliere in cerca di visibilità e i soliti professionisti dell’antifascismo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

