Fiumicino vinti quasi 28mila euro al SuperEnalotto

Fiumicino, 7 novembre 2025 – Il Lazio torna a sorridere con il SuperEnalotto. Nell'estrazione di giovedì 6 novembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" del valore di 27.876,58 euro a Fiumicino. La giocata vincente è stata convalidata presso il Bar +39 in via Portuense 2480, un punto vendita che ora può vantare un piccolo record di fortuna. Lotto, Cerveteri baciata dalla fortuna: vinti oltre 91mila euro Un colpo che porta una ventata di entusiasmo in una delle aree più popolose del litorale romano, dove in molti hanno già provato a sfidare la sorte nella speranza di ripetere l'impresa.