firenze il pianista cesare picco rende omaggio a keith jarrett e al leggendario album

Firenze, 7 novembre 2025 - Nel gennaio 1975, Keith Jarrett creò dal nulla " The Koln Concert", un'esibizione leggendaria, immortalata in quello che oggi è l’album di piano solo più venduto nella storia della musica occidentale. Sabato 8 novembre al Teatro di Fiesole, i l pianista, improvvisatore e compositore Cesare Picco r ende omaggio a quella storica performance con "The Koln Concert Variations". A distanza di 50 anni, un progetto speciale in cui Picco, utilizzando la trascrizione ufficiale del concerto come base, esegue fedelmente diverse parti dell'opera originale, introducendo momenti di improvvisazione personale: questi interventi, ispirati sia al jazz che all'improvvisazione barocca, cristallizzano passaggi che Picco ritiene straordinariamente attuali, trasformandoli in "arie" autonome filtrate attraverso la sua estetica musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

