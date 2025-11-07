Firenze il pianista Cesare Picco rende omaggio a Keith Jarrett e al leggendario album
Firenze, 7 novembre 2025 - Nel gennaio 1975, Keith Jarrett creò dal nulla " The Koln Concert", un'esibizione leggendaria, immortalata in quello che oggi è l’album di piano solo più venduto nella storia della musica occidentale. Sabato 8 novembre al Teatro di Fiesole, i l pianista, improvvisatore e compositore Cesare Picco r ende omaggio a quella storica performance con "The Koln Concert Variations". A distanza di 50 anni, un progetto speciale in cui Picco, utilizzando la trascrizione ufficiale del concerto come base, esegue fedelmente diverse parti dell'opera originale, introducendo momenti di improvvisazione personale: questi interventi, ispirati sia al jazz che all'improvvisazione barocca, cristallizzano passaggi che Picco ritiene straordinariamente attuali, trasformandoli in "arie" autonome filtrate attraverso la sua estetica musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Lunedì 10 novembre alle 18 Palazzo Adami Lami (Lungarno Guicciardini, 17 - Firenze) La pianista italo-britannica Jane Camilloni al Lyceum per un percorso di forte intensità poetica, attraverso tre capolavori della letteratura pianistica più amata. Vi asp - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, il pianista Cesare Picco rende omaggio a Keith Jarrett e al leggendario album - Nel gennaio 1975, Keith Jarrett creò dal nulla " The Koln Concert", un'esibizione leggendaria, immortalata in quello che oggi è l’album di piano solo più venduto nella stori ... Secondo lanazione.it
Picco, pianista zenche suona i silenzi - UN’EMOZIONE lunga ventiquattr’ore, un flusso di coscienza che, tra improvvisazioni, silenzi, suggestioni dell’istante, si dipana da un tramonto all’altro, senza soluzione di continuità: ultima fatica ... Si legge su ilsecoloxix.it