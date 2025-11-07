Firenze, 7 novembre 2025 - E' il Vanoli Day in casa Fiorentina. Il nuovo tecnico viola, che prende il posto dell'esonerato Stefano Pioli, ha firmato oggi il suo contratto con il club viola. Dopo aver diretto il primo allenamento, Paolo Vanoli ha rilasciato anche la prima intervista al sito ufficiale. "È giusto partire con i ringraziamenti al presidente Commisso e spero al più presto di vederlo di persona, al dg Ferrari e al nuovo ds Goretti che oggi mi hanno dato la possibilità di ritornare. Conscio che non c’è motivo di festeggiare, diretto e carico perché andiamo ad affrontare una partita importante e molto delicata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Vanoli: "Resettiamoci, ne usciremo un passo alla volta. A Genova una battaglia"