Fiorentina-Roma Femminile 5-2 primo ko per la squadra di Rossettini

Dopo quattro vittorie in altrettante partite, arriva il primo stop in campionato per la Roma Femminile. Allo Stadio Curva Fiesole, la squadra di Rossettini cade per 4-2 contro la Fiorentina, giocando in inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco a causa dell’espulsione di Heatley per doppia ammonizione. Viola che sbloccano la gara dopo appena 5? con Omarsdottir, dilagando poi ad inizio ripresa con la doppietta di Bredgaard. Al 64? la Roma accorcia le distanze con un colpo di testa di Haavi deviato in rete da Lombardi, ma dopo appena due minuti arriva il poker della Fiorentina con l’autogol di Bergamaschi dopo la respinta di Lukasova. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Fiorentina-Roma Femminile 5-2, primo ko per la squadra di Rossettini

