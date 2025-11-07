Fiorentina inizia l' era Vanoli | ecco le mosse del nuovo tecnico per uscire dalla crisi

La Fiorentina volta pagina, dopo il naufragio della gestione Pioli, e lo fa puntando su Paolo Vanoli. Il nuovo tecnico è arrivato in mattinata a Firenze e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento con la squadra. Pronto un contratto di 8 mesi con opzione di rinnovo. Debutterà domenica a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi, anche lui al debutto stagionale in Serie A. L'accelerata è arrivata dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Mainz, con Galloppa in panchina. A quel punto il nuovo ds Roberto Goretti ha rotto gli indugi, puntando tutto su Vanoli. Scelto dunque un nome gradito alla piazza che rievoca bei ricordi per i tifosi viola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

