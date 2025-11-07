Filosofia per tutti al via il ciclo di lezioni che approfondisce Thomas Hobbes
Dopo la partecipazione suscitata dalle lezioni tenute in febbraio su Platone, l’Associazione culturale ‘La parola’ e la Biblioteca Malatestiana, col patrocinio del Comune di Cesena, organizzano un secondo ciclo di quattro incontri. Questa volta il filosofo affrontato è Thomas Hobbes, relatore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
