Filosofia per tutti al via il ciclo di lezioni che approfondisce Thomas Hobbes

Cesenatoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partecipazione suscitata dalle lezioni tenute in febbraio su Platone, l’Associazione culturale ‘La parola’ e la Biblioteca Malatestiana, col patrocinio del Comune di Cesena, organizzano un secondo ciclo di quattro incontri. Questa volta il filosofo affrontato è Thomas Hobbes, relatore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Per la “Notte dei ricercatori” al via L’abito femminile del pensiero, ciclo di conferenze su filosofia e teologia - Arezzo, 24 settembre 2025 – Nuove occasioni di visita per il prossimo fine settimana alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. Lo riporta lanazione.it

"Piccoli cantieri di filosofia", ciclo di incontri a Ossi - Torna anche quest’anno a Ossi al parco delle Arti di Molineddu uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dal titolo “Piccoli Cantieri di Filosofia per non addetti ai lavori”, evento giunto alla ... Riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Filosofia Tutti Via Ciclo