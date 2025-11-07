Fiesole | muore motociclista nello scontro con un’auto

Incidente mortale nella di oggi, 7 novembre 2025, a Fiesole. E’ accaduto in via di San Domenico, appena dopo la chiesa. A perdere la vita un motociclista di circa 30 anni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

