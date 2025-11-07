Fiera di Santa Lucia inaugurata lo spirito del Natale è già qui

Bologna, 7 novembre 2025 – É tornata, come da tradizione (fino al 26 dicembre), nel Portico dei Servi a Bologna la Fiera di Santa Lucia, il più antico mercatino di Natale dell’Emilia Romagna. Le sue radici risalgono alla fine del XVI secolo quando Papa Gregorio XIII donò alla diocesi bolognese una reliquia di Santa Lucia. Fiera di Santa Lucia, il video dell'inaugurazione I Padri Gesuiti fondarono in via Castiglione una chiesa per custodirla, dedicata alla Santa: sulle sue scalinate nacquero i primi banchi di icone sacre e dolciumi legati alla festività. In età napoleonica la Fiera fu temporaneamente sospesa, per poi riprendere dopo il ritorno dello Stato Pontificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiera di Santa Lucia inaugurata, lo spirito del Natale è già qui

Altre letture consigliate

23 novembre - Bertinoro Torna la fiera di Santa Caterina, con una giornata per tutta la famiglia tra stand gastronomici, concerti, mercatino degli hobbisti per le vie del paese, il torrone e l’accensione delle luminarie natalizie - facebook.com Vai su Facebook

E’ già Natale in Strada Maggiore: sotto i portici presepi, dolci e luminarie | VIDEO - Le nostre telecamere tra le bancarelle dello storico mercatino natalizio che resterà aperto fino al 26 dicembre ... Da bolognatoday.it

Fiera di Santa Lucia a Bologna: il Natale può avere inizio. Video - Bologna, 22 novembre 2024 – È quel momento dell’an no in cui le luci e i mercatini di Natale iniziano a colorare Bologna. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Fiera di Santa Lucia, il video dell'inaugurazione - Il portico dei Servi si illumina tra banchetti, presepi e addobbi: il countdown di Natale è iniziato Il portico dei Servi si illumina tra banchetti, presepi e addobbi: il countdown di Natale è iniziat ... Secondo ilrestodelcarlino.it