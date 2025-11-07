Ferrero torna a parlare della vicenda Ronaldo | Il lodo non ci è piaciuto e ci ha amareggiato Poi annuncia un importante cambiamento per il futuro
di Marco Baridon Ferrero, il presidente Juve parla delle sanzioni: annuncia la ripresa del procedimento Consob e il rinvio a gennaio del lodo Ronaldo. (inviato all’Allianz Stadium di Torino) – Il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, è intervenuto all’Assemblea degli Azionisti Juve per fare il punto sulla complessa situazione legale e giudiziaria del club, a seguito delle vicende legate all’inchiesta Prisma. Le sue parole hanno chiarito la posizione della società riguardo alle sanzioni, alla chiusura del procedimento penale e all’attesa per due decisioni fondamentali che riguarderanno il futuro prossimo: il lodo Cristiano Ronaldo e il procedimento Consob. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
