Ferrero torna a parlare della vicenda Ronaldo | Il lodo non ci è piaciuto e ci ha amareggiato Poi annuncia un importante cambiamento per il futuro

Juventusnews24.com | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Ferrero, il presidente Juve parla delle sanzioni: annuncia la ripresa del procedimento Consob e il rinvio a gennaio del lodo Ronaldo. (inviato all’Allianz Stadium di Torino) – Il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, è intervenuto all’Assemblea degli Azionisti Juve  per fare il punto sulla complessa situazione legale e giudiziaria del club, a seguito delle vicende legate all’inchiesta Prisma. Le sue parole hanno chiarito la posizione della società riguardo alle sanzioni, alla chiusura del procedimento penale e all’attesa per due decisioni fondamentali che riguarderanno il futuro prossimo: il lodo  Cristiano Ronaldo  e il procedimento  Consob. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ferrero torna a parlare della vicenda ronaldo il lodo non ci 232 piaciuto e ci ha amareggiato poi annuncia un importante cambiamento per il futuro

© Juventusnews24.com - Ferrero torna a parlare della vicenda Ronaldo: «Il lodo non ci è piaciuto e ci ha amareggiato». Poi annuncia un importante cambiamento per il futuro

Altri contenuti sullo stesso argomento

ferrero torna parlare vicendaMassimo Ferrero, inibito fino al 25 novembre - Stavolta non per dichiarazioni colorite o abbracci a bordo campo, ma per una inibizione ufficiale fino al 25 novembre 2025 e una multa da mille euro comminata dal Gi ... Da ternananews.it

Massimo Ferrero: «Per la Sampdoria ho fatto tanto. Non tutti sono adatti a stare nel calcio. Minacce? Ho paura solo dell'amore» - Dopo anni nell'ombra, l'ex presidente della Sampdoria si è reso protagonista in questi mesi, raccontando spesso la sua storia. Lo riporta ilmessaggero.it

ferrero torna parlare vicendaEredità Agnelli, Gianluca Ferrero chiede il patteggiamento - Gianluca Ferrero, storico commercialista degli Agnelli, ha proposto un patteggiamento per una multa senza pene accessorie, con la ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrero Torna Parlare Vicenda