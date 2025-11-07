Ferrari altro disastro in Brasile Leclerc ottavo Hamilton fuori in Q2
“Non siamo competitivi”. Il commento di Charles Leclerc alla fine della Q3 delle prove della Sprint del Gran Premio del Brasile è indicativo della situazione attuale della Ferrari. E la conferma arriva subito dopo quando Lewis Hamilton non riesce a qualificarsi per la Q1 chiudendo la Q2 con l’undicesimo tempo. A San Paolo con una strana scelta la Ferrari aveva praticamente rinunciato a girare nelle prove libere chiuse con il diciottesimo e diciannovesimo tempo. Poi con le gomme medium le cose non sono migliorate, solo il monegasco è riuscito a ottenere il tempo per giocarsi una chance nella Q1, ma l’ottavo tempo nopn può sicuramente essere considerato soddisfacente per le Rosse che continuano nel loro disgraziatissimo 2025, nel quale le macchine di Maranello non sono riuscite a vincere neanche un gran premio. 🔗 Leggi su Panorama.it
