Fermato per un controlli tenta la fuga | arrestato un ricercato albanese
Tempo di lettura: 2 minuti Serata movimentata quella di ieri, giovedì 6 novembre 2025, a Trentola Ducenta, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 42enne di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo, privo di una dimora stabile e senza occupazione, è stato fermato dai militari dell’Arma per un controllo mentre si trovava a bordo di un’utilitaria lungo viale delle Industrie. Durante la verifica dei documenti, i carabinieri hanno accertato che a suo carico pendeva un ordine di carcerazione per una condanna definitiva a 2 anni e 28 giorni di reclusione per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, reati commessi tra il 2016 e il 2018 nella provincia di Trieste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
