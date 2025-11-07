Ferie non godute durante il Covid l’Asp condannata a risarcire 25.000 euro a un dirigente medico

Agrigentonotizie.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Asp di Agrigento dovrà versare circa 25.000 euro a un dirigente medico per ferie negate e servizi svolti durante l’emergenza Covid. Lo stabilisce una sentenza del tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che ribadisce il diritto del lavoratore alla fruizione o monetizzazione delle ferie non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

