Ferie non godute durante il Covid l’Asp condannata a risarcire 25.000 euro a un dirigente medico
L’Asp di Agrigento dovrà versare circa 25.000 euro a un dirigente medico per ferie negate e servizi svolti durante l’emergenza Covid. Lo stabilisce una sentenza del tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che ribadisce il diritto del lavoratore alla fruizione o monetizzazione delle ferie non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Calcolo stipendio giornaliero di infanzia suppl 30/6 x fare decreto di Liquidazione ferie maturate e non godute su sentenza. Il CCNL tsb c1 riporta retrib. Tabell. 21.099,04 Si considerano nello stip, x il calcolo, rpd e 13 mensil? - facebook.com Vai su Facebook
Ferie assegnate d’ufficio ai docenti precari: quando è legittima la richiesta di indennizzo economico - Nel question time del 23 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite l’avvocato Walter Miceli (Anief) ... orizzontescuola.it scrive
Ferie non godute, il 97% delle sentenze condanna la Pa - Solo nei primi sei mesi del 2025 si contano 425 sentenze sulla monetizzazione dei giorni di riposo non usufruiti. Scrive adnkronos.com