Fan di Star Wars attenzione ci sono alcuni uccelli che riescono ad imitare benissimo i suoni del droide astromeccanico R2-D2

Rispetto ai pappagalli, gli storni sono stati più accurati nel riprodurre i suoni multifonici più complessi, grazie al loro organo vocale. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Fan di Star Wars attenzione, ci sono alcuni uccelli che riescono ad imitare benissimo i suoni del droide astromeccanico R2-D2

Scopri altri approfondimenti

Star Wars. . La Contrabbandiera è stato influenzato dalle divertenti dinamiche tra i personaggi di Una Nuova Speranza. - facebook.com Vai su Facebook

“INQUISITION” – A Star Wars Fan Film (…ancora!) - A Star Wars Fan Film Ben tornati ad un altro (purtroppo per voi) appuntamento con la ... Scrive guerrestellari.net

Star Wars e i suoi fan, una storia di amore e odio - Attenzione, a tutto l’equipaggio: questo editoriale non è un tentativo di far cambiare idea a chiunque non abbia gradito L’Ascesa di Skywalker, o tutta la nuova trilogia chiusa da Episodio IX. Lo riporta it.ign.com

Ahsoka e il ritorno che ha lasciato tutti i fan di Star Wars a bocca aperta! - Il quarto episodio di Ahsoka si conclude con l'apparizione a sorpresa di uno dei personaggi più iconici di Star Wars. Riporta cinematographe.it