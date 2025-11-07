Fa la rotonda contromano davanti alla polizia locale | il video

Trentotoday.it | 7 nov 2025

Poteva essere una tragedia ma, per fortuna, è finito tutto con un sospiro di sollievo. Il riferimento è a quanto accaduto intorno alle 10:30 dello scorso 5 novembre nella rotatoria di via Maccani a Trento, uno degli snodi principali del traffico cittadino.Un’auto ha imboccato contromano la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

