Si è conclusa con la pole position di Lando Norris la Sprint Qualifying valida per il Gran Premio di San Paolo 2025, ventunesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Interlagos, al termine delle tre manche, è stata la McLaren del britannico a far siglare il crono di 1:09.243 che gli vale la partenza al palo nella gara corta di domani. La seconda posizione è stata conquistata dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, che ha concluso una qualifica fantastica, con un ritardo di soli 97 millesimi dalla migliore prestazione. Il giovane italiano è riuscito ad anticipare la McLaren di Oscar Piastri che domani scatterà dalla terza posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, George Russell: “Ottimo lavoro, dobbiamo fare punti per la classifica costruttori”