Bilancio fallimentare per la Ferrari al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Brasile 2025, valevole come ventunesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo i due podi consecutivi raccolti tra Austin e Città del Messico non inizia in maniera incoraggiante il weekend di Interlagos per la Rossa, chiamata ad una forte reazione domani e soprattutto domenica in gara. La Scuderia di Maranello ha effettuato una strategia abbastanza insolita e aggressiva nella prima sessione di prove libere, girando esclusivamente con un treno di gomme dure e scegliendo dunque di risparmiare un set di medie (o di soft) in vista delle qualifiche e più probabilmente della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Ferrari dispersa nella Sprint Qualifying a Interlagos: altro weekend in salita