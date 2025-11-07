F1 Ferrari dispersa nella Sprint Qualifying a Interlagos | altro weekend in salita

Oasport.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bilancio fallimentare per la Ferrari al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Brasile 2025, valevole come ventunesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo i due podi consecutivi raccolti tra Austin e Città del Messico non inizia in maniera incoraggiante il weekend di Interlagos per la Rossa, chiamata ad una forte reazione domani e soprattutto domenica in gara. La Scuderia di Maranello ha effettuato una strategia abbastanza insolita e aggressiva nella prima sessione di prove libere, girando esclusivamente con un treno di gomme dure e scegliendo dunque di risparmiare un set di medie (o di soft) in vista delle qualifiche e più probabilmente della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

f1 ferrari dispersa nella sprint qualifying a interlagos altro weekend in salita

© Oasport.it - F1, Ferrari dispersa nella Sprint Qualifying a Interlagos: altro weekend in salita

Argomenti simili trattati di recente

f1 ferrari dispersa sprintGP Brasile, Qualifiche Sprint: la pole è di Norris. Disastro Ferrari: Hamilton out in Q2, Leclerc 8° - Sarà il pilota britannico della McLaren a partire davanti a tutti nella gara corta di Interlagos. Scrive gazzetta.it

f1 ferrari dispersa sprintF1, Ferrari a picco nelle qualifiche Sprint del Brasile: Hamilton “pensa solo a divertirsi” - Ferrari affonda nelle qualifiche Sprint di Interlagos e Hamilton resta fuori dalla top- Segnala automoto.it

f1 ferrari dispersa sprintF1 GP Brasile, Norris in pole dopo le qualifiche sprint: Antonelli fantastico 2°, Leclerc 8°, Hamilton 11° - La griglia di partenza della Sprint Race del GP Brasile di F1 2025: Norris in pole dopo le qualifiche a Interlagos davanti a Kimi Antonelli ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Ferrari Dispersa Sprint