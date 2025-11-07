ExxonMobil e QatarEnergy minacciano l’addio all’Europa | Le nuove regole UE sulla sostenibilità sono insostenibili

“Se non cambia la legge ce ne andiamo”. Con queste parole, Darren Woods, amministratore delegato di ExxonMobil, ha lanciato un duro attacco contro la nuova Direttiva europea sulla sostenibilità aziendale, nel corso di un’intervista esclusiva a Reuters. La normativa, che prevede sanzioni fino al 5% del fatturato globale per chi non si adeguerà ai nuovi obblighi ambientali e sociali, è finita nel mirino dei grandi produttori di energia. A condividere la protesta è anche QatarEnergy, attraverso il suo CEO e ministro dell’Energia Saad al-Kaabi. Entrambe le compagnie hanno minacciato di ritirarsi dal mercato europeo se Bruxelles non rivedrà il testo della direttiva, avvertendo di “conseguenze catastrofiche” per la sicurezza energetica del continente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

