Ex Cinema Astoria | approvato il progetto per la manutenzione straordinaria
L’ex Cinema Astoria si prepara a una nuova fase di riqualificazione. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per una serie di interventi di manutenzione straordinaria, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità, la sicurezza e il decoro dell’immobile, compresi gli spazi esterni adiacenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
CINEMA ASTORIA TEATRO Spazio VITALE ? 3510834967 - 069844124 ? https://maps.app.goo.gl/hBvrJCa7qa1TLMn4A ? Via Capitano Dante Canducci n.29/A - NETTUNO - facebook.com Vai su Facebook
Che bell’Astoria per l’ex cinema: "Ospiterà sempre più attività" - Il Comune ha stanziato 20mila euro per lavori sull’impianto elettrico e altri interventi localizzati, individuati a seguito di ... Come scrive ilrestodelcarlino.it