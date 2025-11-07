Eutanasia a 26 anni per depressione Siska è andata fino in fondo | Ora la sanità cambi
Bruxelles, 7 novembre 2025 – Siska è andata fino in fondo. A 26 anni ha scelto l’ eutanasia – legale in Belgio dal 2002 – per mettere fine alla profonda depressione che la tormentava da anni, e a cui non ha trovato altro rimedio se non quello della dolce morte. Siska De Ruyssche ha lasciato questa terra domenica, circondata dai amici e familiari. La scorsa estate era in Thailandia, scattava foto. Nelle immagini sui social si mostrava sorridente, con i capelli lunghi, sciolti, il trucco leggero, le mani curate. Era il suo ultimo tentativo di vivere. Ma non ha funzionato. "Alzarsi, vestirsi, anche le più piccole cose sono diventate una lotta impossibile”, aveva raccontato pubblicamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
