Eurolega Milano cuore e batticuore | batte l' Efes a Istanbul dopo due overtime

La squadra di Messina, senza Brown e Nebo, vince 97-93: decisivi LeDay e Shields che chiudono rispettivamente con 25 e 24 punti.

