Eurolega Milano cuore e batticuore | batte l' Efes a Istanbul dopo due overtime

Gazzetta.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Messina, senza Brown e Nebo, vince 97-93: decisivi LeDay e Shields che chiudono rispettivamente con 25 e 24 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

