Esplode una palazzina del Torinese donna ferita in modo grave

AGI - Forte esplosione questa mattina in una palazzina di Rivarolo Canavase, in provincia di Torino, dove un'anziana coppia è rimasta ferita, lei in modo grave, il marito con lesioni lievi. A dare l'allarme, intorno alle 7, sono stati i residenti che hanno udito un forte boato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, impegnati a ricostruire la dinamica dell'incidente. Italgas: impianti integri. Dai primi rilievi effettuati nell'abitazione coinvolta nell'esplosione, è emerso che gli impianti di pertinenza della Società sono esterni all'appartamento e risultano integri. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Esplode una palazzina del Torinese, donna ferita in modo grave

