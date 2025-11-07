Elle Active! Il forum di Elle Italia dedicato al futuro delle donne compie 10 anni 

Abbiamo davanti una sfida sempre più grande: costruire futuro, non solo speranza. Ed è con questa missione che ci avviciniamo al grande evento che da dieci anni accompagna le lettrici di Elle Italia: Elle Active! Una due giorni, 8 e 9 novembre, che a Milano (ma vivibile su tutte le piattaforme social) accoglie personaggi pronti a spronare al cambiamento, portando connessioni, conversazioni e dibatti live, gratuiti e aperti a tutti, ancora una volta all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Crescita e sviluppo dei ruoli delle donne nel lavoro, formazione e debutto in discipline sempre più essenziali per la crescita umana, culturale e imprenditoriale di questo Paese: temi che nella scorsa edizione hanno richiamato oltre 7. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it