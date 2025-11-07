Elle Active! Il forum di Elle Italia dedicato al futuro delle donne compie 10 anni 

Lapresse.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo davanti una sfida sempre più grande: costruire futuro, non solo speranza. Ed è con questa missione che ci avviciniamo al grande evento che da dieci anni accompagna le lettrici di Elle Italia: Elle Active! Una due giorni, 8 e 9 novembre, che a Milano (ma vivibile su tutte le piattaforme social) accoglie personaggi pronti a spronare al cambiamento, portando connessioni, conversazioni e dibatti live, gratuiti e aperti a tutti, ancora una volta all’Università Cattolica del Sacro Cuore.  Crescita e sviluppo dei ruoli delle donne nel lavoro, formazione e debutto in discipline sempre più essenziali per la crescita umana, culturale e imprenditoriale di questo Paese: temi che nella scorsa edizione hanno richiamato oltre 7. 🔗 Leggi su Lapresse.it

elle active160il forum di elle italia dedicato al futuro delle donne compie16010160anni160

© Lapresse.it - Elle Active! Il forum di Elle Italia dedicato al futuro delle donne compie 10 anni 

Altri contenuti sullo stesso argomento

La settima edizione italiana del Forum Elle active! dedicato a donne e lavoro, a Milano - , un evento completamente gratuito in costante crescita, che il 5 e il 6 novembre può essere seguito ... Si legge su exibart.com

Elle Active! compie 10 anni. Appuntamento l’8 e il 9 novembre a Milano - Dall’8 al 9 novembre all’Università Cattolica del Sacro Cuore si terrà la decima edizione di Elle Active! Riporta msn.com

La sostenibilità al centro del forum Elle active a Firenze - L'appuntamento è per domani 26 maggio dalle 10 alle 20 al Cinema La Compagnia di ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Elle Active160il Forum Elle