Elisabetta Franchi nuove accuse | diffamazione e minacce all’ex consulente
Franchi, nuove accuse di diffamazione e minacce: rinviata l’udienza al 5 dicembre. Rimane l’accusa di stalking, ma si allarga il fronte giudiziario per Elisabetta Franchi. La Procura di Bologna, con il pm Luca Venturi, ha riformulato il capo di imputazione, aggiungendo diffamazione e minacce nei confronti dell’ex consulente già indicata come vittima delle sue persecuzioni. Il giudice Andrea Romito ha preso atto della nuova contestazione e ha disposto il rinvio dell’udienza al 5 dicembre, per consentire la notifica delle accuse alla diretta interessata, assente in aula. Il post con il dito medio e le nuove accuse. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
