Elezioni Regionali Puglia 2025 chi prende più voti tra Decaro e Lobuono secondo i sondaggi

Secondo il sondaggio di Bidimedia sulle elezioni regionali in Puglia, il prossimo 23 e 24 novembre, il candidato del campo largo Antonio Decaro potrebbe arrivare al 61,7% contro l'avversario del centrodestra, Luigi Lobuono, che si fermerebbe al 38%. Ben al di sotto gli altri due candidati, Ada Donno (Puglia Pacifista e Popolare) e Sabino Mangano (Alleanza Civica per La Puglia), all'1,1% e 0,2%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

