Elezioni presidente della Provincia Romoli | Mi ricandido per completare il percorso
La Provincia di Viterbo si prepara a tornare al voto per eleggere il suo presidente. L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina, 7 novembre, nel corso della seduta del consiglio provinciale a palazzo Gentili.?È lo stesso presidente in carica, Alessandro Romoli, a comunicare all'assise la data. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Elezioni Regionali, Mina Farilla in corsa con Decaro presidente - facebook.com Vai su Facebook
Il Presidente UPI Lazio, Alessandro Romoli, scrive al Presidente della Regione Lazio - Il Presidente della Provincia di Viterbo e di UPI Lazio, Alessandro Romoli, ha scritto una lettera al Presidente della Regione, a seguito della proposta della proposta di Deliberazione n. Da rietinvetrina.it