Eglantyne Jebb la rivoluzione della donna che si occupò anche dei figli del nemico
“Il solo linguaggio internazionale al mondo è il pianto di un bambino”. È una delle citazioni più celebri di Eglantyne Jebb, la donna che insegnò a tutte e tutti ad amare i figli dei “nemici”. Che, a pensarci bene, è un concetto un po’ assurdo quello di “nemico”, e il fatto che il concetto esista è una delle ragioni per cui esistono le guerre. Ma dai bambini della Palestina a quelli dell’Ucraina, da quelli del Sudan a quelli del Myanmar, i più piccoli sono sicuramente coloro che subiscono e patiscono di più quando c’è una guerra, che non conoscono e non capiscono. Nel 2014 Save the Children lanciò uno spot emblematico. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
