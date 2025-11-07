ecomondo 2025 laboratorio europeo della circular innovation

Grande successo per il distretto innovazione tra startup e progetti di eccellenza Rimini, 7 novembre 2025 –L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) è tra i main partner dell’Innovation District e dell’Area Startup di Ecomondo, la piattaforma europea di riferimento per l’economia circolare e la transizione ecologica in programma dal 4 al 7 novembre al Quartiere Fieristico di Rimini. Insieme a Italian Exhibition Group (IEG), ART-ER, Fondazione MAI, ICE Agenzia e Plug and Play, ANGI contribuisce a un ecosistema che ha già coinvolto oltre 100 startup nelle edizioni precedenti. L’Innovation District riunisce 40 startup e scale-up selezionate e un intero distretto dedicato all’innovazione, l’evento di Italian Exhibition Group si conferma il principale hub europeo per la green, blue e circular economy, favorendo il business matching tra giovani imprese, centri di ricerca, investitori e grandi player industriali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

