Ecco perché Trump vuole il Kazakistan negli Accordi di Abramo
L’iniziativa di allargare gli Accordi di Abramo al Kazakistan, presentata da Washington come decisione diretta del presidente Donald Trump, mira a rilanciare il quadro di cooperazione tra Israele e il mondo arabo-musulmano in un momento di isolamento internazionale per lo Stato ebraico dopo la guerra di Gaza. Non a caso, l’annuncio arriva a ridosso del viaggio del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a Washington, previsto per il 18 novembre. Una visita che potrebbe segnare un passo decisivo verso la futura architettura di sicurezza regionale e la prospettiva di una normalizzazione tra Riad e Israele — rallentata dalla guerra scatenata da Israele dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Formiche.net
Altre letture consigliate
Il lancio del Trump Phone, annunciato mesi fa, sembra sfumato tra ritardi, cambi di specifiche e dubbi sull'originalità del prodotto. https://tech.everyeye.it/notizie/svelato-mistero-trump-phone-t1-perch-scomparso-lasciare-traccia-838556.html?utm_medium=S - facebook.com Vai su Facebook
Ecco perché Trump ha bisogno di Cina e India https://24plus.ilsole24ore.com/art/ecco-perche-trump-ha-bisogno-cina-e-india-AHYmN4CD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760650915… - X Vai su X
Ecco perché Trump vuole il Kazakistan negli Accordi di Abramo - L’iniziativa di allargare gli Accordi di Abramo al Kazakistan, presentata da Washington come decisione diretta del presidente Donald Trump, mira a rilanciare il quadro di cooperazione tra Israele e il ... Da formiche.net
Il piano di Trump per aggirare la Cina sulle terre rare: cosa c'è dietro l'adesione del Kazakistan agli accordi di Abramo - Al termine dell’incontro, Astana ha annunciato un importante accordo minerario attraverso una nuova partner ... Si legge su today.it
Trump, Putin vuole che la guerra finisca - "Putin vuole che la guerra finisca": lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con Volodymr Zelensky, sostenendo che le cose "stanno andando abbastanza bene" ... Come scrive ansa.it