Ecco perché Trump vuole il Kazakistan negli Accordi di Abramo

L’iniziativa di allargare gli Accordi di Abramo al Kazakistan, presentata da Washington come decisione diretta del presidente Donald Trump, mira a rilanciare il quadro di cooperazione tra Israele e il mondo arabo-musulmano in un momento di isolamento internazionale per lo Stato ebraico dopo la guerra di Gaza. Non a caso, l’annuncio arriva a ridosso del viaggio del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a Washington, previsto per il 18 novembre. Una visita che potrebbe segnare un passo decisivo verso la futura architettura di sicurezza regionale e la prospettiva di una normalizzazione tra Riad e Israele — rallentata dalla guerra scatenata da Israele dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Formiche.net

